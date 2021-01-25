Беларусь внезапно начала военные учения на фоне протестов в России

В Беларуси начали военные учения. Фото: gazeta.ru

В понедельник, 25 января, Беларусь внезапно начала проверку боевой и мобилизационной готовности армии.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах

Особое внимание в ведомстве планируют уделить состоянию техники и вооружения.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные препятствия, отрабатывать учебно-боевые задачи днем ​​и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального анонсировала новые акции протеста 31 января.