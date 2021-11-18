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четверг, 18 ноября 2021 19:42

Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр

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Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
В лагерях до сих пор остаются люди, но их мало. Фото: Reuters

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов на границе с Польшей из лагерей в пограничный транспортно-логистический центр.

Мигранты 18 ноября покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска "Брузги" и у линии польской границы, сообщает агентство БЕЛТА.

"Они покинули границу, но надежд на открытие гуманитарного коридора не теряют. Мигранты перешли в расположенный у приграничного транспортно-логистического центра пункт временного размещения, где их обеспечили горячим питанием, чистой водой и спальными местами", - говорится в сообщении.

В то же время есть информация, что мест хватило далеко не всем. Часть нелегалов будет ночевать на улице.

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Пограничная служба Польши подтвердила, что стихийные лагеря у ограждений опустели. Там отметили, что транспортно-логистический центр находится в нескольких сотнях метров от польской границы. В лагерях до сих пор остаются люди, но их мало.

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Пограничная служба Беларуси заявила, что в прошлые выходные 13-14 ноября беженцы продолжали прибывать в страну. По состоянию на 15 ноября их количество в лагере между Польшей и РБ возросло более чем до 2 тыс.

18 ноября часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Беларуси в Ирак. Количество добровольно решивших оставить Беларусь достигло 325.

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