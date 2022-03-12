Беларусь отправляет войска на границу с Украиной

В Пентагоне считают, что белорусские военные не участвуют в войне против Украины. Фото: "Обозреватель"

Беларусь намерена отправить на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных.

В то же время в стране отрицают, что это часть подготовки к вступлению в войну на стороне РФ, сообщает Министерство обороны Беларуси.

Отправляют их "в целях недопущения проникновения на территорию РБ со стороны Украины разных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

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"Данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях", - заявил начальник генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич.

Он добавил, что подразделения вернутся в места дислокации, как только выполнят свою задачу.

"Подразделения, которые выполнили свои задачи по прикрытию государственной границы, будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности", — подытожил Гулевич.

В частности, он заявил, что белорусские войска не будут помогать России в войне против Украины.

"Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никоим образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - подытожил Гулевич.

В США заявляют, что войска Беларуси не участвуют в войне в Украине.