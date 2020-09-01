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вторник, 01 сентября 2020 11:41

Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка

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Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
В Беларуси остановили работу и начали крупнейшую забастовку в истории страны. Фото: TUT.BY

В Беларуси большинство компаний заявили о намерении не выйти на работу 1 сентября из-за того, что их не устраивает нынешняя ситуация в стране.

В список организаций, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, входят обычные магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис с краткосрочною арендою автомобиля, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий и тому подобное, - сообщает портал Хартия 97.

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Кроме того, до сих пор продолжают начатую ранее забастовку Беларуськалий, МТЗ, Гродно Азот и другие крупные предприятия.

Также сегодня, 1 сентября, еще присоединился промышленный гигант БелАЗ, а на десятках основных индустриальных предприятий уже несколько недель проходит так называемая итальянская забастовка.

Сразу после выборов 9 августа во Беларуси начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

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