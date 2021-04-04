Беларусь: назвали количество задержанных в марте

Правозащитники назвали число задержанных. Фото: tut.by

В Беларуси в течение марта задержали 1139 участников акций протестов.

На Минск пришлось 841 задержания. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акция протеста в Минске: резиденцию Лукашенко окружили военные с водометами

В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: не менее 76 случаев.

За март суды рассмотрели более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате назначили 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписали 82 штрафов.

В Беларуси с 9 августа 2020 продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.