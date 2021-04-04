Беларусь: назвали количество задержанных в марте

В Беларуси в течение марта задержали 1139 участников акций протестов.
На Минск пришлось 841 задержания. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.
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В регионах чаще всего задерживали людей в Брестской области: не менее 76 случаев.
За март суды рассмотрели более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате назначили 395 административных арестов на срок от 3 до 30 суток и выписали 82 штрафов.
В Беларуси с 9 августа 2020 продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.
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