Беларусь начала массовую вакцинацию населения российским препаратом

Беларусь начала вакцинировать граждан. Фото: БелТА

В Беларуси сегодня, 29 декабря, началась массовая вакцинация населения от коронавируса российским препаратом Sputnik V.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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В стране создали специальную систему для хранения вакцины с холодовой цепью.

"Сегодня начнется новый этап - массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - прокомментировал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не будет принимать вакцину от Covid-19.