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суббота, 10 июля 2021 17:38

Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко

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Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Тихановська заявила о готовности к диалогу с режимом Лукашенко. Фото: DW

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями самопровозглашенного президента Александра Лукашенко при посредничестве других стран.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Украина 24.

"Самопровозглашенная власть лишает Беларусь будущего, поэтому белорусская оппозиция готова к переговорам", - отметила она.

Тихановская добавила, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть.

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"Мы готовы вести диалог с представителями режима. Вряд ли это он сам. Но в его окружении, возможно, не в ближайшем, есть люди адекватные, понимающие, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, и мы предлагаем альтернативу. Альтернативу новой Беларуси, где и для бизнеса будут созданы новые условия работы, и люди будут жить в безопасности, свободно, спокойно.

Тот диалог, о котором мы говорим, там должны быть представители режима, а также медиаторы из других стран. Возможно, это будет формат соседей, возможно, другие страны, но представители режима там должны быть, конечно", - сказала Тихановская, отвечая на вопрос, готова ли оппозиция договариваться с Лукашенко ради освобождения политических заключенных.

Евросоюз планирует усилить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Желание появилось после того, как оппозиционер Виктор Бабарыка получил 14 лет тюрьмы, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер состоянии.

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