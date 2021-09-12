Беларусь купит у РФ оружия более чем на $1 млрд

Лукашенко и Путин обсудили вопросы обороны и безопасности. Фото: БЕЛТА

Беларусь планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на Обуз-Лисновском полигоне под Барановичами, где проходят российско-белорусские военные учения "Запад-2021".

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле он и президент России Владимир Путин обсудили вопрос обороны и безопасности, перспективы поставок комплексов C-400 в Беларусь.

"Затянула конкретика от строительства объектов - в том числе космодром Восточный, - заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы.

Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыли западное направление Беларуси, но у нас добавился южное направление", - сказал Лукашенко.

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По его словам, завершился первый этап совместных учений "Запад-2021". После его окончания, завершаются сборы для военнослужащих территориальных войск.

"Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрерывной гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств - членов ОДКБ", - добавил Лукашенко.

8 сентября в Беларусь прибыли российские истребители СУ-30СМ. Они будут нести дежурство по охране воздушных границ, передает минобороны Беларуси.