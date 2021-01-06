Беларусь: Колесниковой продлили арест

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову оставляют в следственном изоляторе еще на два месяца.
Об этом сообщил официальный телеграмм-канал експретендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарыка.
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"Следствие продлило мероприятие заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении.
Марию Колесникоу задержали 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-служб Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями совета оппозиции Иваном Кравцовым и Антоном Родненковим пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля.
Кравцов и Родненков заявили на пресс конференции в Киеве, что Колесникова порвала свой паспорт и оставила автомобиль во время принудительной депортации.
Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими членами Координационного совета белорусской оппозиции премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.
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