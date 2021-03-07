Беларусь и Россия проведут военные учения

Тактические учения ВДВ России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси пройдут в марте этого года.
Совместные учения планируют провести на полигоне "Осиповичской" в Минской области и полигоне "Топливно" в Ульяновской области России, сообщает "Белсат".
Совместные тактические учения на миротворческую тематику пройдут с 9 по 20 марта на российской территории. 9 марта планируется прибытие войск из Беларуси. С 16 по 19 марта пройдет активная фаза учений.
"Всего в учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций. Кроме того, в учениях будут задействованы 2 ударные вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа", - сообщили в ВСУ Беларуси.
Параллельно учения пройдут с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичской" в Минской области.
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С РФ на учения прибудут около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ССО Вооруженных сил Беларуси примут участие более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
Александр Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты. Этот вопрос он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщается на сайте президента Беларуси.
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