Беларусь и Россия проведут военные учения

Военные учения проведут в марте на территории РФ и Беларуси. Фото: gazeta.ru

Тактические учения ВДВ России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси пройдут в марте этого года.

Совместные учения планируют провести на полигоне "Осиповичской" в Минской области и полигоне "Топливно" в Ульяновской области России, сообщает "Белсат".

Совместные тактические учения на миротворческую тематику пройдут с 9 по 20 марта на российской территории. 9 марта планируется прибытие войск из Беларуси. С 16 по 19 марта пройдет активная фаза учений.

"Всего в учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны - более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций. Кроме того, в учениях будут задействованы 2 ударные вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа", - сообщили в ВСУ Беларуси.

Параллельно учения пройдут с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичской" в Минской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь обходится Кремлю дороже, чем оккупированный Донбасс - МИД Литвы

С РФ на учения прибудут около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От ССО Вооруженных сил Беларуси примут участие более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Александр Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси российские военные самолеты. Этот вопрос он обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщается на сайте президента Беларуси.