Беларуь начала очередной воскресный марш

Вокресные марши в Беларуси не прекращаются с августа. Фото Tut.by.

Акции оппозиционного воскресного марша 27 декабря активисты Беларуси начали проводить в разных районах Минска и других городах страны с самого утра. В Минск по традиции введено спецтехнику силовиков. Об этом сообщает портал Tut.by.

"В воскресенье утром в Минске заметили спецтехнику. В некоторых районах столицы с утра провели акции солидарности с БЧБ-флагами, а в отдельных прошлись маршами", - говорится в сообщении.

Издание публикует фото и видео от читателей, на которых изображены утренние акции в Минске, в районе метро Спортивная, в пригородной Малиновке и других городах, например, в Гродно.

Есть также данные о введении в белорусской столице большой колонны спецтехники.

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В Беларуси с августа продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. Режим Александра Лукашенко, который объявил себя победителем на этих выборах и не был признан большинством европейских стран, начал кампанию жестоких репрессий против участников мирных протестов.