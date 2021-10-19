На Гаити похитили группу миссионеров из США и Канады. Фото: Pexels

На Гаити бандиты требуют $17 млн ​​за похищенных миссионеров из США и Канады.

17 иностранцев похитила банда 400 Mawozo, сообщает CNN.

Министр юстиции Лист Китель сказал, что миссионеров удерживают в доме в северном районе Круа-де-Буке столицы Порт-о-Пренс.

ФБР и полиция Гаити ведут переговоры с бандитами. Диалог может длиться несколько недель.

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Среди похищенных людей есть пятеро детей в возрасте от восьми месяцев до 15 лет.

17 октября на Гаити бандиты похитили группу миссионеров. Они хотели посетить детский дом. Их похитили из автобуса, который ехал в аэропорт.