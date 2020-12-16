Байдену посоветовали относиться к России с осторожностью

Байдена посоветовали серьезно относиться к России. Фото: Reuters

Новоизбранному президенту США Джо Байдену нужно придерживаться другой политики в отношении России в отличие от Барака Обамы.

Такой совет главе государства дала экс-помощница Дональда Трампа Фиона Хилл.

По ее словам, Обама пренебрежительно относился к России, хотя не должен был.

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"Обама очень пренебрежительно относился к России, считая ее региональной страной. Они не хотели слишком много думать о России. Но мир совсем изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Им придется думать иначе", - приводит слова Хилл The New York Times.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.