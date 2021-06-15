Байдена отговорили от общей пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России перед саммитом с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило издание Axios.

Эксперты порекомендовали Байдену отказаться от совместной пресс-конференции с главой Кремля после переговоров.

"Группа призвала Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным и не дать ему возможность попробовать затмить частные переговоры новостными публичными предложениями", - говорится в издании.

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Axios отметило, что эти консультации показывают, насколько президент США хочет быть хорошо подготовленным к встрече, "опираясь на опыт официальных лиц, которые не понаслышке знакомы с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ".

После своего первого официального саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп усомнился в оценке собственного разведывательного ведомства относительно вмешательства России в выборы 2016-го, сообщило издание.

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве. Он не хочет, чтобы обсуждали подробности публичного выступления глав государств вместо результатов встречи, которая запланирована на 16 июня.