Байден заявил о разрушительных последствиях в случае смерти Навального

Байден прокомментировал ситуацию с Навальным. Фото: Reuters

В случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Байден отметил, что поднял вопрос о правах человека, в частности в контексте ситуации с Навальным и вспоминал о заключенных американцах, находящихся в российских СИЗО.

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Американский президент также сообщил, что "очень четко сказал Путину, что США будут поднимать любые вопросы по правам человека".

Президент США Джо Байден на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. На встрече стороны также обсудили Украину, ее вступление в НАТО и Минские соглашения.