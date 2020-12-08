Байден выбирает возможного главу Пентагона. Впервые в истории им может стать афроамериканец

Байден выбирает главу Пентагона. Фото: Reuters

Джо Байден определился с кандидатурой нового министра обороны, которым может стать бывший высокопоставленный генерал Ллойд Остин.

"Отставной генерал Ллойд Остин, который когда-то рассматривался как перспективный кандидат на пост министра обороны в администрации избранного президента Джо Байдена, выбранный для того, чтобы возглавить Пентагон", - сообщило американское издание Politico со ссылкой на три осведомленных источника.

Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.

Решение пока официально не было объявлено. Оно принято через две недели после того, как Байден назвал других кандидатов на высокопоставленные позиции в команде национальной безопасности.

Ранее генерал Остин возглавлял Центральное командованием США. Вместе с его кандидатурой рассматривались и другие претенденты, такие как Мишель Флурнуа, а также эксминистр внутренней безопасности Джех Джонсон.

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Напомним, в Белом Доме заявили, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдена.