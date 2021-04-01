Байден второй раз за месяц споткнулся на трапе самолета и чуть не упал

Джо Байден снова едва не упал на трапе самолета. Фото: Reuters

Президент США 78-летний Джо Байден снова чуть не упал при посадке на борт Air Force One.

Об этом сообщило издание The Sun.

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Байден споткнулся на мокрой из-за дождя лестнице. В этот раз президенту удалось удержаться на ногах.

19 марта Байден несколько раз споткнулся и упал, когда поднимался по трапу самолета.

45-й президент США Дональд Трамп ворвался на чужую свадьбу на курорте Мар-а-Лаго во Флориде и рассыпался в критике своего преемника Джо Байдена.