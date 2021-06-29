Байден встретится с новым премьером Израиля

Нафтали Беннета ждут в Белом доме. Фото: ednews.net

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретятся в течение следующих нескольких недель. Это может произойти после 18 июля, когда Конгресс США вернется с короткого отдыха.

Сейчас идет подготовка первого визита Беннета в Белый дом, сообщило американское влиятельное издание Axois.

"Переговоры относительно потенциального визита ведутся между советником Беннета по вопросам внешней политики Шимритом Мейером и главным советником Байдена с Ближнего Востока Бреттом Макгерком. В обсуждения также вовлечен посол Израиля в Вашингтоне Гилад Ердан", - отмечается в сообщении.

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Таким образом администрация Байдена "хочет помочь уравновесить новое и непрочное израильское правительство", отмечает издание. Ведь Байден позвонил Беннету через два часа после того, как тот принял присягу.

"Это отражает его (президента США - ред.) желание иметь крепкие рабочие отношения с Беннеттом", - прокомментировал ситуацию представитель американской администрации.

14 июня в Израиле приступил к работе премьер-министр Нафтали Беннет. Состав нрвого правительства был утвержден накануне. В новом Кабинете министров впервые за 12 лет нету представителей политсилы Биньямина Нетаньяху.