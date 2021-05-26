Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос.

"Президент среди прочего поднимет вопрос Украины с акцентом на поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также планирует поднять тему Беларуси и выразить наши серьезную обеспокоенность", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Укринформ.

Всего в ходе саммита предполагается широкое обсуждение вопросов стратегической безопасности в мире, а также других аспектов, где стороны имеют свои интересы.

"Мы ожидаем, что они потратят достаточно много времени на вопросы стратегической стабильности — в том, что касается повестки дня контроля над вооружениями после продления СНВ-III. Очевидно, мы оба также являются членами Р5 + 1 (формата переговоров по иранской ядерной сделки — Ред .), учитывая то, что эти переговоры продолжаются ", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден сказал, что хочет обсудить с Путиным

До запланированной встречи остается еще три недели, поэтому за это время может возникнуть целый ряд вопросов, которые могут быть вынесены для обсуждения на саммите.

Также в Вашингтоне не рассматривают встреча с российским президентом как вознаграждение для Путина, речь идет о жизненно важную часть в процессе защиты интересов Америки. Псаки отметила, что дипломатия так и работает: приходится не всегда встречаться с людьми, с позиции которых администрация США соглашается.

Встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина ожидается 15-16 июня в Женеве. Байден предложил Путину встретиться лично во время второго телефонного разговора. Переговоры планировалось провести на нейтральной территории. Лидеры многих стран предлагали свою территорию для встречи.