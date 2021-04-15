Байден спрогнозировал начало новой пандемии

Байден призвал укрепить мировые системы здравоохранения. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден призвал укрепить мировые системы здравоохранения и готовиться к следующей пандемии.

Байден пояснил, что подобные пандемии - актуальный вопрос, над которым обязательно нужно работать его администрации, сообщает CNN.

"Мы должны победить эту пандемию и укрепить глобальные системы здравоохранения, чтобы подготовиться к следующей. Потому что будет еще одна пандемия", - заявил он.

Сейчас в мире коронавирусом заболели уже 138 млн человек. 2,97 млн больных умерли.

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За последние сутки в Украине выявили 16 427 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 903 765 украинцев.