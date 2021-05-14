Байден сказал, что хочет обсудить с Путиным

США хотят обсудить киберпреступность. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки планируют разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Эта тема будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", - сказал Байден, пишет ТАСС.

Он добавил, что все заинтересованы в борьбе с хакерскими группировками.

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Ранее в Кремле объяснили, почему до сих пор не подтвердили готовность личной встречи Путина с Байденом. Представитель Кремля заявил, что пока нет договоренностей о встречах Байдена и Путина. Сейчас эту тему обсуждают и анализируют.