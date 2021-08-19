Байден решил в третий раз получить прививку от коронавируса

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден третий раз прививаются от коронавируса.
"Мы получим усиливающие дозы", - сказал Байден в интервью ABC News.
78-летний Байден получил первые дозы в декабре 2020 года.
С 20 сентября в США планируют предлагать третью дозу тем гражданам, которые вакцинировались среди первых в начале кампании.
Органы здравоохранения выступули за. Они говорят, что США при этом смогут делиться вакцинами.
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Директор Центров предупреждения и контроля заболеваний США Рошель Валенский заявил, что данные подтверждают необходимость усиливающей дозы в условиях распространения штамма Delta.
Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты в приложении соответствуют европейским требованиям, сообщает Министерство цифровой трансформации. Covid-сертификат - это документ в "Дія", подтверждающий статус о вакцинации пациента, клинические показатели, которые свидетельствуют, что человек переболел Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.
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