Байден решил в третий раз получить прививку от коронавируса

Байден с женой согласились на третью прививку. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден третий раз прививаются от коронавируса.

"Мы получим усиливающие дозы", - сказал Байден в интервью ABC News.

78-летний Байден получил первые дозы в декабре 2020 года.

С 20 сентября в США планируют предлагать третью дозу тем гражданам, которые вакцинировались среди первых в начале кампании.

Органы здравоохранения выступули за. Они говорят, что США при этом смогут делиться вакцинами.

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Директор Центров предупреждения и контроля заболеваний США Рошель Валенский заявил, что данные подтверждают необходимость усиливающей дозы в условиях распространения штамма Delta.

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты в приложении соответствуют европейским требованиям, сообщает Министерство цифровой трансформации. Covid-сертификат - это документ в "Дія", подтверждающий статус о вакцинации пациента, клинические показатели, которые свидетельствуют, что человек переболел Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.