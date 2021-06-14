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понедельник, 14 июня 2021 08:08

Байден рассказал, чего ждет от переговоров с Путиным

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Байден рассказал, чего ждет от переговоров с Путиным
Нет гарантии, что такие лидеры как Путин, изменят свое поведение. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным попытается использовать слабости РФ.

Сейчас отношения между США и Россией находятся на худшем уровне за многие годы, заявил он журналистам по завершению саммита G7 в британском графстве Корнуолл, сообщает CNN. К "их собственных дилеммам" Байден отнес экономику, пандемию коронавируса, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

"Есть моменты, по которым я не должен начинать переговоры в публичной плоскости. Россия причастна к действиям, которые, по нашему мнению, противоречат международным нормам. Но они также вмешались в некоторые реальные проблемы, которые им будет трудно прожевать", - сказал президент США.

По его словам, нет гарантии, что такие лидеры как Путин, изменят свое поведение. На вопрос, почему Путин до сих пор не сделал этого после санкций США против России, Байден ответил:

"Я не буду много говорить об этом, потому что должен сначала сесть с ним за стол переговоров. Автократы имеют чрезвычайно большую власть, и они не обязуются отвечать перед общественностью. Дело в том, что вполне может быть, если я отвечу так, как я это сделаю, это его не убедит, и он будет продолжать делать то же самое. Позвольте мне четко прояснить, я считаю, что Путин прав, это самая низкая точка в отношениях, и все зависит от того, как он реагирует на выполнение международных норм", - сказал Байден.

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Президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин встретятся 16 июня на швейцарской вилле в Женеве. Главы государств будут обсуждать вмешательство россиян в американские выборы, российские кибератаки, нарушения прав человека в России и агрессию РФ против Украины.

В Белом доме не рассчитывают на значительные результаты от этой встречи.

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