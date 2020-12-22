Байден публично вакцинировался от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса. "Не о чем беспокоиться", - сказал он во время процедуры.

Вакцину Pfizer Байдену укололи в госпитале в штате Делавэр, сообщает CNN.

Автор: Reuters

Это первый этап вакцинации, всего их должно быть два. Когда ему сделают вторую прививку - не уточняется.

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Сам Байден заявил, что делает прививки для демонстрации того, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию после того, как препарат будет доступен.

Ранее в Белом доме вакцину получил 61-летний Майк Пенс. Также вакцинировали его 63-летнюю жену и 46-летнего главного хирурга страны Джерома Адамса.