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воскресенье, 14 февраля 2021 09:16

Байден прокомментировал провал импичмента Трампу

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Байден прокомментировал провал импичмента Трампу
Байден разочарован решением Сената. Фото АР

Президент США Джо Байден в ответ на оправдания по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что "демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду".

"Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой.

Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец, и особенно лидеры, должны защищать правду и побеждать ложь".

Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в частности об офицере полиции. Президент считает, что даже те, кто выступал против обвинений, имея в виду лидера республиканцев в Сенате, все равно считают Трампа виновным в провокации к насилию.

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Дональд Трамп назвал процесс импичмента "самым охотой на ведьм".

Об этом говорится в заявлении 45-го президента США, которую он опубликовал после голосования в Сенате США.

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