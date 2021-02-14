Охота на ведьм: Трамп прокомментировал решение импичмента

Дональд Трамп назвал процесс импичмента "самым охотой на ведьм".

Об этом говорится в заявлении 45-го президента США, которую он опубликовал после голосования в Сенате США, передает ABC.

По словам Трампа, ни один американский лидер в него "не проходил ничего подобного".

"Это был еще один этап крупнейшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - сказал он.

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Также бывший президент анонсировал, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

"И я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного общего пути к достижению американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного еще не было!" - говорится в заявлении.

Сенат США проголосовал против исторического импичмента 45-м президенту США Дональду Трампу.