Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналиста относительно дебатов с главой РФ Владимиром Путиным.
Политик выступал в Белом доме по поводу вакцинации от коронавируса в США.
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Во время выступления один из журналистов спросил Байдена, согласился ли он на встречу с Путиным.
Впрочем президент США сразу после окончания речи проигнорировал вопросы прессы и вышел из зала.
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.
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