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Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным

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Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным
Байден проигнорировал вопросы журналистов о Путине. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналиста относительно дебатов с главой РФ Владимиром Путиным.

Политик выступал в Белом доме по поводу вакцинации от коронавируса в США.

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Во время выступления один из журналистов спросил Байдена, согласился ли он на встречу с Путиным.

Впрочем президент США сразу после окончания речи проигнорировал вопросы прессы и вышел из зала.

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.

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Дата
19
марта

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