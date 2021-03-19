Байден проигнорировал вопрос о возможных дебатах с Путиным

Байден проигнорировал вопросы журналистов о Путине. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден проигнорировал вопрос журналиста относительно дебатов с главой РФ Владимиром Путиным.

Политик выступал в Белом доме по поводу вакцинации от коронавируса в США.

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Во время выступления один из журналистов спросил Байдена, согласился ли он на встречу с Путиным.

Впрочем президент США сразу после окончания речи проигнорировал вопросы прессы и вышел из зала.

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.