Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране.

"Необходимость продолжить чрезвычайную ситуацию в стране остается. Пандемия Covid-19 в дальнейшем составляет существенный риск для здоровья и безопасности нации", - говорится в распоряжении Белого дома.

Президент США напомнил, что болезнь унесла жизни более 500 тысяч американцев.

Срок продления режима ЧП не уточняется.

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Режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19 в США был введен 13 марта прошлого года Дональдом Трампом.

В США коронавирус обнаружен у 28 млн американцев, из которых 19 млн уже выздоровели, а 517 182 умерли.

Всего в мире диагностировано 113 млн случаев заражения коронавируса, 88 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2506040 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.