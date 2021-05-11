Байден призвал усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдержать РФ

Байден хочет усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдерживать РФ. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет усилить способности страны восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз.

Это необходимо сделать для сдерживания РФ, говорится в отчете по результатам участия Байдена в саммите "Бухарестской девятки".

Президент США подчеркнул важность сотрудничества с девятью странами-члена Альянса в Центральной Европе, а также в Балтийском и Черноморском регионах. Сфера сотрудничества распространяется на глобальную безопасность здоровья, изменение климата, энергетической безопасности и восстановления глобальной экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден подтвердил встречу с Путиным

"Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию внешних угроз, а также важности, чтобы союзники повышали уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям со стороны стратегических противников", - говорится в сообщении.

Североатлантический Альянс и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.