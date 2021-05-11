Байден призвал усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдержать РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3537
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1305
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 441
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1837
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7146
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 963
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10269
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
6
3
3
7
3
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Пожар уничтожает леса Канады
Пожар уничтожает леса Канады
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Видео
Все видео
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 711
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 900
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 09:31

Байден призвал усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдержать РФ

  Комментировать
Байден призвал усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдержать РФ
Байден хочет усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдерживать РФ. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден хочет усилить способности страны восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз.

Это необходимо сделать для сдерживания РФ, говорится в отчете по результатам участия Байдена в саммите "Бухарестской девятки".

Президент США подчеркнул важность сотрудничества с девятью странами-члена Альянса в Центральной Европе, а также в Балтийском и Черноморском регионах. Сфера сотрудничества распространяется на глобальную безопасность здоровья, изменение климата, энергетической безопасности и восстановления глобальной экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден подтвердил встречу с Путиным

"Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию внешних угроз, а также важности, чтобы союзники повышали уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям со стороны стратегических противников", - говорится в сообщении.

Североатлантический Альянс и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден призвал усилить восточный фланг НАТО, чтобы сдержать РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 12123
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 9981
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 9414
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7785
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
8
 Просмотров: 3915
Мир
Из-за карантина возросло количество случаев ожирения у детей - ВОЗ
Из-за карантина возросло количество случаев ожирения у детей - ВОЗ
Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида
Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида Просмотров: 54
Тела умерших от коронавируса выловили из реки
Тела умерших от коронавируса выловили из реки Просмотров: 279
После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС
После 12 лет стараний Украина получила безвизовый режим с ЕС
 Просмотров: 63
РФ прокомментировала причастность к атаке на крупнейший трубопровод США
РФ прокомментировала причастность к атаке на крупнейший трубопровод США Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Голосов: 931
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть