Байден предлагает увеличить налоги для самых богатых

Президент Джо Байден / Getty Images

Президент США Джо Байден намерен повысить налоги для самых богатых американцев.

Он предлагает повысить налоги на прибыль от инвестиций для богатых. Повышение налогов должно помочь оплачивать уход за детьми и образование, но не будет использовано для здравоохранения. Об этом пишет ВВС.

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Белый дом заявил, что повышение налогов не повлияет на семьи, которые зарабатывают менее $ 400 тыс. в год.

"Байден считает, что этот налог должен ударить по богатейшим американцам, а также по корпорациям и предприятиям, которые могут себе это позволить", - заявила пресс-секретарь Белого Джен Псаки.

По данным New York Times и Bloomberg, это предложение увеличит максимальную ставку налога на прибыль с 37% до 39,6%. Этот шаг фактически отменит уменьшения налога на прибыль, введенного Дональдом Трампом в 2017 году для людей с высокими доходами.

План также почти удвоит налоги на прирост капитала до 39,6% для людей, которые зарабатывают более $1 млн в год. Это резкое увеличение по сравнению с нынешними 20%.

Налог на прирост капитала может взиматься с ценных вещей или активов, которые продали ради прибыли. Чаще всего взимается с продажи акций, облигаций, ценных металлов, недвижимости и другой ценной собственности.

В некоторых штатах, которые вводят собственный налог на прирост капитала, общий счет, с которым могут столкнуться некоторые инвесторы, может превышать 50%. Ожидается, что этот план встретит сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе. Хотя демократы там незначительное большинство, они могут не поддержать план единогласно.