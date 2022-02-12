Байден позвонил Путину из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Президенты обсуждали ситуацию вокруг Украины. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден вечером 12 февраля позвонил по телефону своему российскому коллеге Владимиру Путину. Главная тема разговора – угроза нового российского вторжения в Украину.

Разговор длился около часа, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Президенты начали разговаривать раньше, чем планировалось. Байден находится в своей загородной резиденции Camp David.

Телефонный разговор Байдена и Путина завершился в 19:06 по киевскому времени.

Пока стороны не давали никаких официальных комментариев.

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12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Также телефонный разговор провели госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Поговорили по телефону и министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III с министром обороны России Сергей Шойгу.