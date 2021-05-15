Байден поговорил с лидерами Израиля и Палестины: детали разговора

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Палестины - Биньямином Нетаньягу и Махмудом Аббасом. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Палестины - Биньямином Нетаньягу и Махмудом Аббасом.

В Белом доме раскрыли подробности разговора. В разговоре с Нетаньягу американский лидер подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных ударов.

"Президент вновь подтвердил свою поддержку права Израиля защищать себя от ракетных ударов со стороны ХАМАС и других террористических групп в Газе... Он выразил обеспокоенность по поводу защиты и безопасности журналистов и отметил необходимость обеспечить их защиту", - говорится в сообщении.

В разговоре с Аббасом Байден заявил о приверженности США урегулированию палестино-израильского конфликта путем переговоров.

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"Президент подчеркнул его решительную приверженность урегулированию переговорным путем на основе сосуществования двух государств", - сказано в сообщении.

Байден считает, что такой подход является "лучшим способом для достижения справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта".

Президент США также подчеркнул, что ХАМАС "должно прекратить ракетные обстрелы Израиля".

Армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия не входила в сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.