Байден подтвердил встречу с Путиным

Байден готов к встрече с Путиным. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление Байден сделал в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод США, которую связывают с РФ, сообщается на страничке Белого дома в Twitter.

"Я буду встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У РФ есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело", - заявил Байден.

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Во время последнего разговора с Путиным Байден предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.