Байден почтил память 500 тыс. умерших от коронавируса американцев

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл почтили память более 500 тыс. умерших от Covid-19 американцев минутой молчания.

Речь главы Соединенных Штатов опубликовали в Twitter.

"Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - говорил он.

По словам Байдена, за год от пандемии коронавируса умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и во Вьетнамской войне.

В знак траура президент поручил опустить флаги на 5 дней.

