Байден побеждает в Джорджии

Баден набирает 306 голосов выборщиков. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден победил в Джорджии, набрав 16 голосов выборщиков, который почти 30 лет не голосовал за демократов.

Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине. Об этом сообщает NBC.

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Как отмечается, победа приводит к окончательному итоге голосов выборщиков - 306 голосов за Байдена и 232 голоса за Трампа.

Сообщается, что в Северной Каролине Трамп в результате получил 50% голосов. Байден - 48,6%.

Выборы в США 3 ноября были "самыми безопасными в американской истории". Нет никаких свидетельств того, чтобы на выборах президента США какая-либо система удалила или потеряла голоса, изменила их или сфальсифицировала.