Байден победил окончательно

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

За него отдали 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.

Всего для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков.

Автор: CNN

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Выборы президента США состоялись 3 ноября. Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.