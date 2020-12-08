Байден планирует виртуальную инаугурацию

К западу Байден может прибыть на поезде. Фото: Reuters

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента Соединенных Штатов Америки состоится в виртуальном формате.

Такой формат выбрали из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал сопредседатель комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 Джеймс Клайберн.

По его Клайберна, мероприятие состоится в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.

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"Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной", - отметил Клайберн.

Отмечается, что рассматривается также возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон с Уилмингтон на поезде. Так новоизбранный глава Белого дома добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.

Новоизбранный президент США Джо Байден хочет пригласить на свою инаугурацию 20 января действующего главу Белого дома Дональда Трампа. По словам чиновника, таким образом он хочет продемонстрировать конец хаосу и дать указания на "мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны жмут руки и двигаются вперед".