Байден планирует присоединить США к Covax

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует присоединить США к глобальной инициативе Covax. Механизм помогает бедным странам получить вакцины от коронавируса.
Такое решение анонсировал кандидат на пост государственного секретаря Тони Блинкен изданию Axios.
"Мы верим, что сможем сделать это - гарантировать, что каждый американец получит вакцину, но также поможем сделать так, чтобы другие люди во всем мире, которые хотят ее, имели к ней доступ", - сказал Блинкен.
Присоединение США к инициативе поможет вакцинировать 20% населения всех стран мира к концу 2021 года.
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Дональд Трамп отказался от участия в Covax из-за влияния Китая.
Ранее ВОЗ предупреждал, что мир оказался на грани катастрофического морального провала неравномерным распределением вакцин против Covid-19.
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