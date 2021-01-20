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среда, 20 января 2021 14:18

Байден планирует присоединить США к Covax

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Байден планирует присоединить США к Covax
США может присоединиться к Covax. Фото:facebook.com/joebiden

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует присоединить США к глобальной инициативе Covax. Механизм помогает бедным странам получить вакцины от коронавируса.

Такое решение анонсировал кандидат на пост государственного секретаря Тони Блинкен изданию Axios.

"Мы верим, что сможем сделать это - гарантировать, что каждый американец получит вакцину, но также поможем сделать так, чтобы другие люди во всем мире, которые хотят ее, имели к ней доступ", - сказал Блинкен.

Присоединение США к инициативе поможет вакцинировать 20% населения всех стран мира к концу 2021 года.

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Дональд Трамп отказался от участия в Covax из-за влияния Китая.

Ранее ВОЗ предупреждал, что мир оказался на грани катастрофического морального провала неравномерным распределением вакцин против Covid-19.

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