Байден планирует пригласить на свою инаугурацию Трампа

Джо Байден считает процесс передачи власти важным. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден хочет пригласить на свою инаугурацию 20 января действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Об этом мужчина рассказал в интервью CNN.

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По словам чиновника, таким образом он хочет продемонстрировать конец хаоса и дать указания на "мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны жмут руки и двигаются вперед".

"Порядок передачи власти важен. Но это будет полностью его решение, для меня оно не будет иметь никаких личных последствий. Но я думаю, что это было бы важно для страны", - отметил он.

Китайские власти пытаются повлиять на потенциальных работников администрации нового президента США Джо Байдена.