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понедельник, 18 января 2021 09:39

Байден планирует отменить политические решения Трампа

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Байден планирует отменить политические решения Трампа
Байден отменит решения Трампа. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден в первые дни после инаугурации пересмотрит или отменит политические решения Дональда Трампа.

Об этом сообщается в заявлении главы администрации Рона Клейна, пишет Los Angeles Times.

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Байден планирует отменить ограничения Трампа на иммиграцию из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением; снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению; требовать носить маски на федеральной собственности и во время межгосударственных поездок; продлить мораторий на выплату студенческих займов; предотвратить выселение 25 млн пострадавших от коронакризиса арендаторов по всей стране.

"Байден примет меры, чтобы не только вернуть причиненные администрацией Трампа убытки, но и начать движение страны вперед", - прокомментировал Клейн.

Канада или Великобритания станут странами, куда избранный президент США Джо Байден отправится после вступления в должность с официальным визитом.

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