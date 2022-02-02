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среда, 02 февраля 2022 16:34

Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN

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Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN
Дополнительные войска продемонстрируют поддержку НАТО. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден одобрил развертывание дополнительных войск в Восточной Европе.

Ожидается, что в среду утром по американскому времени Пентагон официально об этом объявит, сообщили CNN источники среди чиновников.

Цель развертывания войск - показать поддержку союзников по НАТО, которые ощущают угрозу в связи с агрессией России против Украины.

Всего развернут около 2 тыс. американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

8,5 тыс. военнослужащих в США перевели в состояние повышенной готовности. НАТО может привлечь тысячи военных для дополнительного развертывания в восточноевропейских странах-союзницах. Часть военных уже развернули в Европе.

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Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами. НАТО еще не активировало многонациональные силы реагирования.

Глава Пентагона отправится в этом месяце в Европу. Ллойд Остин обсудит с союзниками НАТО российскую эскалацию вокруг Украины.

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02
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