Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру - Байден. Фото: Reuters

Разведка США больше не будет проводить для членов комитетов по разведке Конгресса США брифинги о безопасности.

Это объясняется тем, что президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает российский лидер Владимир Путин, чтобы помочь Трампу быть переизбранным. Об этом заявил кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

"Для директора Национальной разведки сократить одну из самых основных обязанностей нашего беспартийного разведывательного сообщества - полностью информировать Конгресс Соединенных Штатов об угрозах для нашей страны, в данном случае о реальной и растущей угрозе иностранного вмешательства в выборы - не что иное, как бесстыдная партизанская манипуляция для защиты личных интересов президента Трампа ", - зайважив он.

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Демократ убежден, что такое решение представляет собой "измену клятвы, данной американскому народу, и нашей Конституции".

"Вывод может быть только один: президент Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру и прикроет его ужасные неудачи в руководстве нашей страной через многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает Владимир Путин, чтобы помочь Трампу быть переизбран, или почему Путин стремится вмешаться, так что внешняя политика Дональда Трампа была подарком Кремлю ", - сказал Байден.

Демократ Джо Байден заверил, что готов выйти на публичные дебаты с действующим президентом США Дональдом Трампом. Трамп уже неоднократно вызывал на дебаты своего конкурента по предвыборной гонке. Ранее Байден игнорировал эти вызовы.