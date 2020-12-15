Байден объявил, чем прежде всего займется на посту президента

Демократ Джозеф Байден назвал неотложные задачи администрации.
Это - борьба с пандемией нового коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики, заявил он во время выступления.
"Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Мы должны обуздать пандемию, вакцинировать население, оказать неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", - резюмировал он.
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
За него отдали 302 голоса выборщиков. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте выборов главы государства.
Всего для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов.
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