Байден не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампу

Потенциальный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден не будет давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента Трампа. Фото - ТСН

Потенциальный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден не будет давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента Трампа.

В Сенат его пока не вызывали, заявил Байден в интервью газете The Des Moines Register.

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По словам бывшего вице-президента, его согласие на возможную повестку от Сената даст Трампу возможность отвлечь внимание граждан США от самого импичмента.

"Трамп всегда пытался переключить внимание со своей персоны", - добавил Байден.

Демократ считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую ​​повестку, поскольку "это было бы слишком лицемерно".

Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента. Это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд МакГан даст свои показания.