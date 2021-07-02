 
Ексклюзивы
1/5
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
Просмотров: 288
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 405
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 171
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 702
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3186
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 684
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1890
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 153
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
6
5
4
4
3
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Аномальная жара: пожар полностью уничтожил город
Взорвалась полицейская машина: 17 человек пострадали
Взорвалась полицейская машина: 17 человек пострадали
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Видео
Все видео
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 891
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2295
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 792
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 387
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 13:06

Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами
6

  Комментировать

Джо и Джилл Байден приехали на место обрушения дома в Майами.
Фото: Reuters
Джо и Джилл Байден приехали на место обрушения дома в Майами.
Джо и Джилл Байден приехали на место обрушения дома в Майами.
Джо и Джилл Байден приехали на место обрушения дома в Майами.
Джо и Джилл Байден приехали на место обрушения дома в Майами.

В четверг, 1 июля, президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден приехал в Майами, где 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом.

Об этом сообщило издание Fox News.

По словам Байдена, глобальное потепление могло стать одной из причин обрушения многоэтажного дома Surfside Condo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под завалами многоэтажки оказались пожилые супруги. Их семья получает от них звонки

Однако он также сообщил, что у него нет никаких доказательств версий случившегося с домом. Он предположил, что трагедия произошла из-за повышения уровня моря.

"Я не поднимал этот вопрос. Но многие из уцелевших и многие семьи говорили о последствиях глобального потепления", - прокомментировал Байден.

Президент признался, что общаясь с семьями пострадавших. Он вспомнил собственный опыт личной трагедии, когда потерял дочь и жену в автокатастрофе и сына от рака.

24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 жителей. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушено половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7929
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5679
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 4869
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4077
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 3987
Мир
Лукашенко хочет предъявить претензии "самому канцлеру Германии"
Лукашенко хочет предъявить претензии "самому канцлеру Германии" Просмотров: 18
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
 Просмотров: 90
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
 Просмотров: 225
Выловили партию "наколотых" амфетамином апельсинов
Выловили партию "наколотых" амфетамином апельсинов Просмотров: 153
В Антарктиде зафиксировали рекордное повышение температуры
В Антарктиде зафиксировали рекордное повышение температуры Просмотров: 234
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
3
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 177
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть