Байден назвал вероятную причину обрушения многоэтажки в Майами

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В четверг, 1 июля, президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден приехал в Майами, где 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом.

Об этом сообщило издание Fox News.

По словам Байдена, глобальное потепление могло стать одной из причин обрушения многоэтажного дома Surfside Condo.

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Однако он также сообщил, что у него нет никаких доказательств версий случившегося с домом. Он предположил, что трагедия произошла из-за повышения уровня моря.

"Я не поднимал этот вопрос. Но многие из уцелевших и многие семьи говорили о последствиях глобального потепления", - прокомментировал Байден.

Президент признался, что общаясь с семьями пострадавших. Он вспомнил собственный опыт личной трагедии, когда потерял дочь и жену в автокатастрофе и сына от рака.

24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 жителей. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушено половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.