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четверг, 25 марта 2021 21:52

Байден назвал Путина авторитарным лидером и пообещал победу демократии

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Байден назвал Путина авторитарным лидером и пообещал победу демократии
Президент Джо Байден на пресс-конференции / Reuters

Президент США Джо Байден провел первую пресс-конференцию на посту президента.

Главные вопросы касались внутренних дел - темпов вакцинации в США, кризиса с большим количеством мигрантов, пытающихся пересечь американскую границу из Мексики. Президент сказал, что планирует идти на второй срок. Байден - самый старый президент, принимал присягу в 78 лет. Также он сказал, что не может назвать даты, когда точно все американские войска покинут Афганистан, пообещал вести жесткое противостояние с недемократическим Китаем, назвал Путина авторитарным лидером, добавив, что будущие поколения будут писать диссертации, как демократия в мире победила авторитаризм. Об этом говорится в анализе от CNN.

Байден часто обвинял администрацию Трампа в критической ситуации, что склалася на границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден проведет первую официальную пресс-конференцию

"Это происходит каждый год. Значительно увеличивается количество людей, прибывающих в нашей границы в зимние месяцы - с января по март. Кто-то предполагает, что при Трамп не было такого увеличения на 31%? Эти люди едут не по этой причине. Они едут сейчас, потому что это время, когда могут путешествовать с наименьшей вероятностью умереть в дороге из-за жары в пустыне. Причина номер два - едут в силу обстоятельств в их странах - бедность, недостаток безопасности и бандитизм", - сказал Байден.

Он добавил, что его администрация работает над расширением помещений для размещения несовершеннолетних, оказавшихся на границе без сопровождения взрослых.

Президент также подчеркнул, что превзошел первоначальную цель - 100 млн доз прививок против коронавируса в течение первых 100 дней на посту. Он объявил новую цель - 200 млн доз прививок за первые 100 дней.

Он также сказал, что в результате пакета помощи, пострадавшим от Covid-19 на $1,9 трлн, на банковские счета американцев уже поступило более $100 млн компенсаций за экономический ущерб. Еще около 127 млн ​​стимулирующих выплат на сумму $325 млрд отправлены американцам в рамках "Американского плана спасения".

Байден сказал, что видит надежду в экономике, потому что большинство экономистов значительно повысили прогнозы экономического роста США в этом году до более чем 6% прироста ВВП. Он также указал, что количество заявок о безработице уменьшилось почти на 100 тыс, и впервые за год их количество стало меньше, чем была до пандемии.

Байден сказал, что будет сложно уложиться в сроки вывода войск США из Афганистана до 1 мая. Добавив, что его администрация консультируется с союзниками по НАТО и афганским правительством по плану вывода войск, и у него нет намерений, чтобы американцы оставались там надолго.

Как пишет WSJ, Байден заявил, что Северная Корея - самая внешняя угроза, с которой сталкиваются США, и предупредил, что его администрация отреагирует соответственно, если Ким Чен Ын предпримет действия к дальнейшей эскалации напряженности.

Байден также описал динамику изменения отношений между США и Китаем, как жесткую конкуренцию автократии и демократии. Он сказал, что среди лидеров демократических стран есть консенсус, что Китай проводит несправедливые торговые практики, нарушает демократические нормы дома и в отношении соседей, поэтому должен быть привлечен за это к ответственности.

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