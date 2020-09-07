Байден на 8% опережает Трампа - опрос

По уровню поддержки среди жителей США Джо Байден опережает нынешнего президента Дональда Трампа почти на 8%.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса на тему выборов президента США, сообщает Financial Times.
За Байдена готовы проголосовать 50,3% избирателей, тогда как за Трампа - 42,4%.
Если брать во внимание голоса коллегии выборщиков, то Байден получает 269 голосов, а Трамп - 122. Девять штатов пока не определились. Общий вес их голосов - 147.
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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джозеф Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.
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