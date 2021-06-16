Байден и Путин встретились в Женеве

Фото: Reuters

В Женеве начался саммит президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.

Об этом сообщило издание Reuters.

Встреча проходит на вилле La Grange на берегу Женевского озера. Гостей встречал президент Швейцарии Ги Пармелен.

Байден прибыл в Женеву из Брюсселя вечером 15 июня. Путин прилетел в Швейцарию за пол часа до начала.

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Российский президент первым приехал на место встречи в 14:05, хотя он известен привычкой опаздывать на встречи с мировыми лидерами. За 10 мин. прибыл Байден.

Переговоры будут состоять из трех частей - беседа в узком кругу, а затем саммит в расширенном кругу с небольшим перерывом.

Переговоры продлятся 4-5 ч. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу с лидером США Джо Байденом, которая состоится 16 июня на вилле La Grange.