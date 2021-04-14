Байден и Путин могут встретиться на нейтральной территории

Байден и Путин могут встретиться в Финляндии. Фото: Reuters

Финляндия готова помочь президенту РФ Владимиру Путину и главе США Джо Байдену встретиться. Они могли бы организовать встречу на территории страны.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, пишет ТАСС.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее мы предоставили обеим сторонам", - сказали в канцелярии.

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Байден во время разговора с Путиным во вторник, 13 апреля, предложил провести переговоры на территории третьей страны.

В Кремле заявили, что готовы обсудить важнейшие направления обеспечения глобальной безопасности.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.