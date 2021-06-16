Байден и Путин могут договориться об обмене пленными

США и Россия могут обменять пленными. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и лидер РФ Владимир Путин могут договориться о взаимном обмене удерживаемыми гражданами двух стран по итогам саммита в Женеве.

Об этом сообщил Юрий Сафронов, аккредитованный на саммите.

Речь идет об американцах Поле Уилане и Треворе Риде, а также россиянах Викторе Буте и Константине Ярошенко.

"Все ждут нового соглашения по сокращению вооружений, а также по обмену пленными - двух американских бывших морских пехотинцев, которые по разным причинам сидят в российской тюрьме, на, возможно, Бута и Ярошенко", - прокомментировал журналист.

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В 2020 году бывших морских пехотинцев США Уилана и Рида осудили в России. Уилана обвинили в шпионаже и дали 16 лет за решеткой, а Рида - к девяти годам колонии, обвинив в применении насилия в отношении двух российских полицейских.

В то же время в Соединенных Штатах осуждены двое россиян: Бут и Ярошенко. Обоим предъявили обвинения в 2011-м.

Бута приговорили к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC, а Ярошенко - к 20 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке к поставке крупной партии кокаина на территорию США.

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Планируется обсудить безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.